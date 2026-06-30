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Özel’den, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cephesine ‘dış mihrak’ yanıtı: ‘Terörist, hırsız, FETÖ’cü dediler… Tutmadı! İftira listesi uzun ya…’

Özel’den, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cephesine ‘dış mihrak’ yanıtı: ‘Terörist, hırsız, FETÖ’cü dediler… Tutmadı! İftira listesi uzun ya…’

30.06.2026 20:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özel’den, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cephesine ‘dış mihrak’ yanıtı: ‘Terörist, hırsız, FETÖ’cü dediler… Tutmadı! İftira listesi uzun ya…’

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik "dış mihrak" söylemlerine sert tepki gösterdi. Özel, “Terörist dediler, hırsız dediler, FETÖ’cü dediler… Tutmadı! İftira listesi uzun ya… Şimdi de ‘dış mihrak’ diyorlar. Devletin varlığının ne demek olduğunu Erdoğan’dan çok daha iyi bilirim. Bize dış mihrak tarif edecek adamın da alnını karışlarım!" dedi.
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CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atadığı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan cephesinden yükselen “dış mihrak" ifadelerine cevap verdi.

Özgür Özel "bizi dış mihrak tarif edecek adamın da alnını karışlarım" dedi.

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Terörist dediler, hırsız dediler, FETÖ’cü dediler… Tutmadı! İftira listesi uzun ya… Şimdi de “dış mihrak” diyorlar. Ben iki öğretmenin evladı, bir bahçıvanın torunuyum. Beni bu devlet parasız yatılı okuttu. Devlet üniversitesinde okudum, askerliğimi Mavi Vatan’da uzun dönem yaptım. Ailesi Balkanlardan göç etmiş bir Balkan Türküyüm. Devletin varlığının ne demek olduğunu Erdoğan’dan çok daha iyi bilirim. Bize dış mihrak tarif edecek adamın da alnını karışlarım!"

 

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