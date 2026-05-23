Özel'den kapalı toplantıda çok çarpıcı sözler: ‘Beni ve arkadaşlarımı ihraç edebilirler’

CHP lideri Özgür Özel, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrası milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP’nin 138 milletvekilinden 96’sı katıldı. Toplantının başlangıcında grup başkanlığı seçimleri tekrarlandı. CHP lideri Özel, 95 oyla yeniden Grup Başkanı seçildi. Toplantıya katılmayan 15 milletvekilinin mazeret bildirdiği, Özel’e destek verdiği belirtildi. CHP kaynakları, bu seçimin “grup içi güven tazeleme” nedeniyle yapıldığını belirtti.

‘GENEL BAŞKAN DEMEM’

Toplantıda Özel’in mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu için “Bu iş bitene kadar kendisine ‘Kemal Bey’ derim. ‘Genel başkan’ demem. Ama ona yapılan saygısızlıkları da tasvip etmem” dediği belirtildi. Özel’in, Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi sadece en kısa sürede kurultaya gitme çerçevesinde yapacağını belirterek “Oturup görüşürüm. Görüşme hattı; partiyi belli bir şekilde kurultaya götürme olur” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile yüz yüze bir görüşme olmazsa heyetler halinde de görüşülebileceği aktarıldı.

‘BENİ VE ARKADAŞLARIMI İHRAÇ EDEBİLİRLER’

Kılıçdaroğlu’nun partiyi ihraçlarla kurultaya götürme senaryosununda ele alındığı toplantıda Özel’in “İl başkanlarını değiştirirse seçilmişleri tanırız. Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. Öngöremediğimiz hiçbir şey yok. Bu müdahalelere karşı mücadeleyi bırakamayız” görüşünü paylaştığı öğrenildi. Bu senaryoda gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı da Özel’in “Bu iş nereye giderse gider” diyerek kararlılığını gösterdiği kaydedildi.

‘BİZİM PARTİMİZ CHP’DİR’

Özel’in kurultay hazırlıklarıyla ilgili de “Bayramdan sonra kurultay hazırlığını başlatacağız. Gerekirse imzaları toplar, olağanüstü kurultaya gideriz. Parti kapanmadıkça başka bir parti mevzusu yok. Biz bu kararı tanımıyoruz” dediği belirtildi. Özel’in genel merkezden çıkartılmaları ihtimalime ilişkin de “Bizi buradan çıkartırlarsa Meclis’teki odama geçerim. Parlamento tabanlı bir anlayışımız olur. Ben parti kapatılırsa yedek parti derim. Bizim partimiz CHP’dir. Bu partide mücadeleye devam. Genel merkezdeki makam kaybedilirse mücadele yeri Meclis olur” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL’

Özel’in “Kılıçdaroğlu genel başkanlığında bir seçim” senaryosu üzerinden tartışılan “Milletvekili listelerini kim verir? Başka partiden mi aday olmak gerekir?” gibi sorular için de “Bunlar o gün konuşacağımız konular” dediği öğrenildi. ANKARA