Özel’den mitinge çağrı: 'Zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız!’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Afyonkarahisar’da düzenlenecek miting öncesinde yaptığı açıklamada, demokrasi ve milli irade vurgusu yaptı.

Özel, “Biz, seçim kazandığında milli iradeyi baştacı edip, kaybedince darbe hevesine kapılanlardan değiliz. Biz, sandığı milletten kaçırmak isteyenlere karşı Türkiye’nin bütün demokratlarıyla yan yana duranlarız” ifadelerini kullandı.

Mitingin, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktalarından biri olan Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda gerçekleştirileceğini belirten Özel, “Yarın, zaferin başladığı topraklarda, demokrasinin zaferini de birlikte yazacağız” dedi.

