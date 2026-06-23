Özel'den üç ilde yoğun mesai programı: Görevden alınan il başkanına da destek verecek

Özgür Özel, programına 25 Haziran Perşembe günü İstanbul’da başlayacak.

Özel’in, Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenecek bir cemevi etkinliğine katılması bekleniyor.

GAZİANTEP’TE DESTEK ZİYARETİ

CHP lideri, İstanbul programının ardından 26 Haziran Cuma günü Gaziantep’e geçecek.

Özel’in burada görevden alınan CHP İl Başkanı’na destek vermesi ve kentte çeşitli temaslarda bulunması öngörülüyor.

DİYARBAKIR ZİYARETİ GÜNDEMDE

CHP kaynaklarına göre Özel, 27 Haziran Cumartesi günü de Diyarbakır’ı ziyaret edecek.

Parti kurmayları, söz konusu ziyaretin yeni alınmış bir karar olmadığını, uzun süredir planlanan program kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

CHP yönetimi, ziyaretlerde klasik miting formatı yerine doğrudan vatandaş temasını öne çıkaracak.

Bu kapsamda Özel’in çarşı, pazar ve sokaklarda yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinlemesi planlanıyor.

SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Mutlak butlan kararının ardından saha çalışmalarını yoğunlaştıran CHP liderinin, farklı kentlerde gerçekleştireceği ziyaretlerle hem parti örgütleriyle hem de vatandaşlarla temaslarını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.