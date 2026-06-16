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Özel Harekat Başkanı Hayal, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Özel Harekat Başkanı Hayal, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

16.06.2026 20:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özel Harekat Başkanı Hayal, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ederek 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ve Kubbetü’s-Sahra tablosu hediye etti.
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Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Hayal, Bahçeli’ye 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ile Kudüs’ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosunu takdim etti.

Özel Harekat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

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