Özel hastanede emekçi kıyımı: 'Bina depreme dayanıksız' denilerek işten çıkarıldılar

Özel Okmeydanı Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin, hastane binasının depreme dayanıklı olmadığı iddiası gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Ücretsiz izne ayrılan ve sözleşmeleri feshedilen sağlık çalışanları, hastane önünde nöbet tutarak durumu protesto ediyor. Çalışanların aktardığı bilgilere göre, hastaneyi yaklaşık dört yıl önce devralan Şafak Grubu’nun son aylarda ödeme gecikmeleri yaşadığı, buna karşın hastanenin kapanması veya devredilmesine ilişkin herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, kararın ardından birçok çalışanın ücretsiz izne çıkarıldığını, sözleşmeli hekimlerin büyük bölümünün ise işten atıldığını öne sürdü.

Hastanede yaşanan süreci anlatan hastane çalışanı Sema Arslantürk, “Çalışanlar olarak hakkımızı alana kadar buradayız. Ne maaş ne tazminat bırakacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz”