Özel hastanede skandal görüntüler: Yoğun bakımdaki hastalar cihaza bağlı değilmiş!

19.05.2026 15:04:00
İHA
Elazığ'da dün 23 şüphelinin gözaltına alındığı özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyon çerçevesinde özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ve tüm cihazların hasta varmış gibi açık gösterildiği ortaya çıktı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Ardından jandarma ekipleri tarafından düğmeye basıldı ve dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında iki hastanenin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Ali Ş. de, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanenin yoğun bakımda bir personel tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü.

"HEPSİNİ Mİ GÖSTERMİŞLER, BURADA HASTA BİLE YOK"

Personelin ise, çekim yaparken "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki ‘Hayır gideceksin' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil. Bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler, burada hasta bile yok" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Yenidoğan ünitesinde bebeğe şiddet davası: 'Hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim yok' Kahramanmaraş'ta yenidoğan ünitesinde uyguladığı şiddet ile Deniz Esin Bozoklar’ın (5) bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık yargılandığı davada tahliyesini talep ederek, "Çok özür dilerim ama hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim ve bağım yoktur. Yaklaşık 4,5 aydır ben de evladımdan ayrıyım. Sizden rica ediyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme 'Yenidoğan Çetesi' davasında ara kararını açıkladı! “Yenidoğan Çetesi” davasının 42. duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan 10 sanığın “tutukluluk halinin devamı” yönünde karar verilirken, bir sonraki duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi.
Yenidoğan Çetesi davasında tartışma yaratacak Cerrahpaşa raporu: '6 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal yok' İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel mütalaa, Yenidoğan Çetesi davası dosyasına girdi. Raporda, incelenen 6 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal bulunmadığı, uygulanan tedavilerle ölümler arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.