Özel hastanelerde yeni dönem: Skandallar sonrası baştan aşağı değişiyor!

Yeni kanun teklifiyle özel hastanelerde yoğun bakım hizmetlerine yeni kriterler getiriliyor.

"Yenidoğan Çetesi" skandalının önüne geçmek için yoğun bakıma sevklerde “teyit sistemi” uygulanacak. Ayrıca sağlık personelinin niteliği, performansı ve çalışma koşulları daha sıkı denetlenecek.

Ücret ödemeleri, uzun çalışma saatleri ve izin hakları gibi çalışan sorunlarına yönelik özel düzenlemeler yapılacak.

A'DAN Z'YE DEĞİŞİYOR

Türkiye'yi dehşete düşüren "Yenidoğan Çetesi" skandalı sonrasında yoğun bakımların bir gelir kapısın dönüştürülmesi gündeme gelirken, bu durumla mücadele amacıyla yasal bir düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi. AKP'nin hazırladığı kanun teklifiyle, özel sağlık kuruluşlarında denetim mekanizmaları daha kuvvetli hale getirilecek.

'TEYİT' SİSTEMİ GELİYOR

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; başka hastanelerden veya mevcut hastane içinde bulunan hastaların yoğun bakıma sevki durumu konusunda yeni koşullar belirlenecek. Yoğun bakımlarda artık "teyit sistemi" olacak.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YENİ HÜKÜM

Özel sektördeki sağlık personelinin niteliğini artırmak için, branşı ve aldığı eğitimin yanında görev yaptığı dönemdeki performansı gibi unsurlar da değerlendirilecek. Yasa teklifiyle, bu kuruluşlarda ödenmeyen ücretler ve uzun çalışma saatleri ile yıllık izin kullanımında yaşanan sorunlar konusunda da, çalışan haklarını teminat altına alacak özel bir hüküm getirilecek.