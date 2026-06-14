Özel'i hedef almıştı... Türk Eczacılar Birliği’nden Berhan Şimşek’e kınama

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkan Yardımcılığına atanan Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında, “Biz, CHP’ de siyaset yaparken Özgür Özel Manisa’da eczanesinde eczane kalfası olarak reçete yazmaya uğraşıyordu. Özgür Özel, Manisa’daki eczanesinde kalçadan iğne yaparken kaç iğne kırdı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİ HEDEFLEYEN ACİZ CÜMLELER"

Şimşek’in seçilmiş CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik ifadelerine tepki gösteren Türk Eczacılar Birliği (TEB), şu açıklamayı yaptı:

“12 Haziran 2026 tarihinde bir televizyon programında Berhan Şimşek’in, Sayın Eczacı Özgür Özel’e yönelik eczacılık üzerinden kurmuş olduğu cümleler, meslek camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Eczacılık mesleği, bilim ve etiği merkezine alan, kadim bir halk sağlığı hizmetidir. Günlük ve siyasi tartışmaların malzemesi yapılamaz, buna müsaade etmeyiz. Ayrıca kullanılan ifadeler eczanelerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı da küçük düşürmeyi hedefleyen aciz cümlelerdir. Kurulan vahim cümleleri kabul etmiyor ve kınıyoruz.”