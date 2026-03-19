Özel’in “Beyaz Toros” çıkışıyla gündeme gelmişti! Savcı Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne atandı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine Cahit Cihad Sarı atandı. Sarı’nın ismi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Beyaz Toros” açıklamasında gündeme gelmişti.

SARI’YA SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında Silivri’de yaptığı basın açıklamasında Sarı’ya yönelik ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık ayrıca, söz konusu açıklamanın ardından sosyal medyada savcıyı hedef alan paylaşımlar için de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Sarı’nın masasındaki “Beyaz Toros maketi”ni gündeme taşımış, bu sembolün 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetler ve gözaltında kayıplarla özdeşleştiğini vurgulamıştı. Sarı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaların başında olduğu da belirtilmişti.

Öte yandan Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da görevden alındı. Yerine Çelebi Yılmaz getirildi.