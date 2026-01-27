Özel 'incelesinler' demişti: Polis ekipleri gece saatlerinde İBB kreşine gitti

Eyüpsultan’da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ‘Yuvamız İstanbul’ kreşinde çocuklara yönelik şiddet iddiasına dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyet gösteren kreşte iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Söz konusu 4 kişi ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan kişilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, spor hocası olan çalışanın ‘cinsel saldırı’ iddiası ile tutuklanmasına karar verildi.

Olayla ilgili gece saatlerinde Eyüpsultan’da bulunan kreşe gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL DÜN İDDİALARA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkan Özgür Özel, dün yaptığı açıklama ile İBB kreşindeki şiddet iddiasına yanıt verdi.

CHP lideri Özel, İBB’nin Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Eğitim Merkezi’nde 'çocuğa şiddet' iddiasına ilişkin eğitmenin veliye çocuğun vücudundaki morluklarla ilgili bildirimde bulunduğunu açıklayarak ''Kreşte 35 nokta var kör nokta yok. İncelesinler. Eğer milyonda 1 kadar kusur varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın'' dedi.

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

"Oradaki eğitmenimizin tespit ettiği ve aileye bildirdiği bir konu var. Yanlış duymadınız, bir öğrencinin üstü değiştirilirken üstünde bir morluk bir yara izine rastlıyor öğretmeni. Derhal anneyi arıyor ve 'Burasında bir morluk var siz bunu gördünüz mü?'. Annenin cevabı 'Çocuktur bunlar düşer kalkar morarır' oluyor. Tutanak altına alıyorlar. Hem morluğu gördüklerini, hem anneye bildirdiklerini hem annenin yanıtını.

Oysa AK Parti medyası hemen bunu haber yapıyor; çocuğun üstün yararını falan da gözetmeden spor eğitmenini hedef gösteriyor. Savcılık alıyor, sorguluyor; savcı bırakıp gidiyor ama AK Parti medyası istiyor ya, nöbetçi savcı tutuklama işlemini gerçekleştiriyor. Eğer milyonun milyonda biri kadar kusur varsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmasın, bu konuda bu kadar netiz. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, bakanların kreş dediği, gündüz bakımevi dediği çocuk etkinlik merkezlerimizi gözden düşürmek ya da onlara çökmek için bir feryat figan gidiyorsa biz buna teslim olmayız ve bu konudaki gerçekleri herkesle yüzleşmeye hazırız.''