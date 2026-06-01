Özel liderliğindeki CHP’nin sözcüsü Emre MYK toplantısı sonrası partiyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, dün TBMM’de partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. MYK üyelerinin katıldığı toplantıda, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra yeni döneme yönelik yol haritasının da masaya yatırıldığı belirtildi. CHP’de 1 Haziran itibarıyla olağanüstü kurultay düğmesine basılacağı, delegelerin kurultay çağrısı ile imza toplayacağı öğrenildi.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Emre, kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere giremeyeceğini ifade etti; grup toplantısının ise yapılacağını belirtti. Açıklamasında mahkeme kararıyla genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları başta olmak üzere gündeme ilişkin konuşan Emre, Özgür Özel’in önceki gün Güvenpark’ta gerçekleştirdiği bayramlaşma buluşmasının yoğun katılımla sonuçlandığını anımsattı. Emre, “Türkiye Cumhuriyeti asla bir adamın, bir zümrenin, bir kişinin, bir partinin tekeline girmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti; egemenliği kayıtsız şartsız halktan alındığı, meşruiyetin halktan alındığı, çeşitli ayak oyunlarıyla, yargıyı kullanarak, farklı enstrümanları kullanarak siyasi partilere kumpas yapılarak bir tek adam devleti haline gelmeyecektir” dedi.

KILIÇDAROĞLU UÇAKTAYKEN...

Kılıçdaroğlu’nun önceki gün yaptığı konuşmada kullandığı “FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim” ifadelerine yönelik değerlendirme yapan Emre, şunları söyledi:

Genel başkanımız Özgür Özel’i FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışan, sanki irtibatı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir aklı görüyoruz. Özel ilk milletvekili olduğu dönemde, daha CHP kurumsal olarak Ergenekon davalarını takip etmeden, o kumpas davalarında gidip izlemiş, oradaki kumpasları dile getirmiş, gerek Ergenekon’da, gerek Balyoz’da, gerek İzmir askeri casusluk davasında, Mamak’ta, Hasdal’da, Hadımköy’de, Silivri’de ziyaret etmediği, mağdur edilen, tutsak edilen asker kalmamıştır. Bu konuda kitap yazmıştır. İzmir askeri casusluk davasını kimse bilmezken oradaki kumpasları ortaya çıkarmıştır. En önemlisi ise o zamanki genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, TBMM’ye gelmiş, burada Meclis’in açılmasına katkı sunmuş, meclise bomba atıldığı anda dahi Genel Kurul’u terk etmemiş, meşruiyetin yanında durduğunu CHP adına ilan etmiş ve FETÖ’cüler hariç bu ülkedeki her kesimden büyük takdirler almıştır.”

‘TEMMUZDA 6 YIL DOLUYOR’

Partisinin grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına yönelik karışıklığa ilişkin de konuşan Emre, “Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşuyorsa grup toplantısı oradadır. Orası bizim salonumuz. Biz oraya gireceğiz” dedi. Kurultay için bugün itibarıyla imza toplanmaya başlanacağını belirten Emre, mahkeme kararıyla birlikte CHP’nin geçerli kurultayının Temmuz 2020 tarihli olduğuna dikkat çekti. Emre, “Gerek Siyasi Partiler Yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Temmuz 2026 itibarıyla 6 yıllık süre dolacaktır. Bu CHP’yi çökertme, tarihten silme operasyonudur. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur” değerlendirmesini yaptı.