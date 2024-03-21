Özel meslek eğitiminde öğretim destek tutarlarına dönem ortasında ‘güncelleme’ yapıldı

Destek tutarlarındaki artışa ilişkin eğitimci Bozdoğan, “Öğrencilere bir öğün yemek yerine patrona kaynak” değerlendirmesinde bulundu.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00
Özel meslek eğitiminde öğretim destek tutarlarına dönem ortasında ‘güncelleme’ yapıldı
Abone Ol google-news

İktidarın eğitimi dinselleştirme ve piyasalaştırma politikaları hız kesmeden sürüyor. Eğitim sisteminde öğrenciler mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmeye çalışılırken iktidar bu konuyu özel sektörle uyumlu politikalarla sürdürmeye çalışıyor. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerine verilen 2023- 2024 yılı eğitim ve öğretim destek tutarlarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün artış yapıldı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi kapsamında özel liselere verilen eğitim destek tutarları Eylül 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. OSB içindeki liselerde 20 alana yönelik ödeneklerde dikkat çeken değişiklikler şunlar oldu:

l Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde destek ödemesi 18 bin 129 TL’den 22 bin 661 TL’ye yükseltildi.

 Kimya teknolojisi alanında 26 bin 271 TL’den 32 bin 839 TL’ye çıkarıldı.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde ödenek 28 bin 750 TL’den 35 bin 938 TL’ye artırıldı. OSB dışındaki liselerde 15 alan için ödemelerde dikkat çekenler ise şöyle:

 Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 15 bin 448 TL’den 18 bin 586’ya yükseltildi.

lMotorlu araçlar teknolojisinde ödenek18 bin 286 TL’den 21 bin 948 TL’ye artırıldı.

18 bin 863 TL olan yenilenebilir enerji teknolojileri ödemesi 22 bin 636’ya çıkarıldı.

Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Ailelerin büyük bölümünün çocuklarının eğitim giderlerini karşılayamadığı bir dönemde bakanlığın özel liselere teşvik veriyor olmasını kabul etmek mümkün değil. Öğrencilerin bir öğün yemek ve temiz su talebini karşılamak yerine, özel okul patronlarına kamu kaynaklarını aktarmak bakanlığın tercihi” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Eğitim-Sen açıklamasında ise “Sermaye çevrelerinin ve hükümetin mesleki eğitime yaklaşımı, patronların ihtiyaç duyduğu ucuz ve nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaktır ” denildi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhuriyet yazarı Ağırel yazdı: Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı

Cumhuriyet yazarı Ağırel yazdı: Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
Eşini keserle öldürmüştü: Ölen kadının vücudunda sigara yanıkları tespit edildi!

Eşini keserle öldürmüştü: Ölen kadının vücudunda sigara yanıkları tespit edildi!
Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi

Erdoğan'dan 'emekli' açıklaması: 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var

Mansur Yavaş’tan AKP’li Altınok’un mal beyanı hakkında açıklama: Bir sürü spekülasyon var
FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı

FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı
Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı

Tobey Maguire’nin Örümcek Adam 3 filminde kullandığı kostümü satışa çıktı
Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!

Murat Kurum'dan ikinci 'malvarlığı' açıklaması: Bir evi unutmuş!
Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor

Asırlardır yaşatılan ‘nevruz honçası’ ve ‘semeni’ geleneği sürdürülüyor