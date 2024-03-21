Özel meslek eğitiminde öğretim destek tutarlarına dönem ortasında ‘güncelleme’ yapıldı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

İktidarın eğitimi dinselleştirme ve piyasalaştırma politikaları hız kesmeden sürüyor. Eğitim sisteminde öğrenciler mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmeye çalışılırken iktidar bu konuyu özel sektörle uyumlu politikalarla sürdürmeye çalışıyor. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinin (OSB) içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik anadolu liselerine verilen 2023- 2024 yılı eğitim ve öğretim destek tutarlarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün artış yapıldı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi kapsamında özel liselere verilen eğitim destek tutarları Eylül 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. OSB içindeki liselerde 20 alana yönelik ödeneklerde dikkat çeken değişiklikler şunlar oldu:

l Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde destek ödemesi 18 bin 129 TL’den 22 bin 661 TL’ye yükseltildi.

Kimya teknolojisi alanında 26 bin 271 TL’den 32 bin 839 TL’ye çıkarıldı.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde ödenek 28 bin 750 TL’den 35 bin 938 TL’ye artırıldı. OSB dışındaki liselerde 15 alan için ödemelerde dikkat çekenler ise şöyle:

Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 15 bin 448 TL’den 18 bin 586’ya yükseltildi.

lMotorlu araçlar teknolojisinde ödenek18 bin 286 TL’den 21 bin 948 TL’ye artırıldı.

18 bin 863 TL olan yenilenebilir enerji teknolojileri ödemesi 22 bin 636’ya çıkarıldı.

Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Ailelerin büyük bölümünün çocuklarının eğitim giderlerini karşılayamadığı bir dönemde bakanlığın özel liselere teşvik veriyor olmasını kabul etmek mümkün değil. Öğrencilerin bir öğün yemek ve temiz su talebini karşılamak yerine, özel okul patronlarına kamu kaynaklarını aktarmak bakanlığın tercihi” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Eğitim-Sen açıklamasında ise “Sermaye çevrelerinin ve hükümetin mesleki eğitime yaklaşımı, patronların ihtiyaç duyduğu ucuz ve nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaktır ” denildi.