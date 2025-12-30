Özel Okmeydanı Hastanesi’nde 51 günlük direniş zaferle sonuçlandı: ‘Sonunda işçi sınıfı kazandı’

İstanbul’da Özel Okmeydanı Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları ve emekçilerinin, ödenmeyen maaşları için başlattıkları nöbet eylemi 51. gününde kazanımla sonuçlandı. Uzun süredir devam eden direnişin ardından sağlık emekçileri, haklarını alarak eylemlerini zaferle sonlandırdı. Cumhuriyet’e konuşan sağlık emekçisi Sema Arslantürk, “Herkesin emeği çok büyük. 2026 öncesi kesinlikle hepimiz mutlu olduk. Bu bir bitiş değil aslında her şeyin başlangıcı oldu. Sonunda sağlık çalışanları ve işçi sınıfı kazandı” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK SAYIDA ÇALIŞAN İŞSİZ BIRAKILDI’

Özel Okmeydanı Hastanesi önünde basın açıklaması düzenleyen sağlık emekçileri, hastane yönetimi tarafından aylardır maaşlarının ödenmediğini, buna karşın baskı, tehdit ve işten çıkarmalarla karşı karşıya bırakıldıklarını dile getirdi. 10 Kasım’da başlayan süreçte, çok sayıda çalışanın işsiz bırakıldığı, hak arayışlarının ise mahkeme süreçlerine sürüklenmek istendiği belirtildi. Çalışanlar, bu sürecin bir emek mücadelesine dönüştüğünü ifade etti.

SENDİKAL DAYANIŞMA SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Direnişin kırılma noktalarından birinin sağlık emekçilerinin örgütlü ve bilinçli bir şekilde sendikal mücadeleyi büyütmesi olduğuna dikkat çeken sağlık çalışanları, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Dev-Sağlık İş Sendikası’nın sürece dahil olmasıyla birlikte eylemlerin güç kazandığını ifade etti. Hastane önünde tutulan nöbet, yalnızca bir ücret talebinin ötesine geçerek onur, adalet ve emek mücadelesinin sembolü haline geldi.

‘TEK BİR ARKADAŞIMIZI GERİDE BIRAKMADIK’

Basın açıklamasında, direniş boyunca hiçbir çalışanın yalnız bırakılmadığı vurgulandı. Sağlık emekçileri, baskılara boyun eğmediklerini, tehditlere rağmen geri adım atmadıklarını belirterek, “Direne direne, boyun eğmeden kazandık” dedi. Açıklamada, mücadelenin yalnızca kendi hakları için değil, tüm emekçiler adına yürütüldüğünün altı çizildi.

HALAYLA KUTLAMA

Günün sonunda kazanımın ilan edilmesiyle birlikte sağlık emekçileri, hastane önünde halaylar çekerek zaferlerini kutladı. Kutlamaya destek veren sendikalar, emek örgütleri ve sanatçılar da katıldı.

‘Sonunda işçi sınıfı kazandı’



‘KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA’

Sağlık emekçileri, mücadele sürecinde yanlarında olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle dayanışmanın önemini vurguladı.