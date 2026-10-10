Özel, ‘Özlem Hanım'ın yerine başka birini gönderdiler’ demişti… Özlem Zengin’den yanıt

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin için "Fon listesi açıklansın dedi. Meclis oturumuna onun yerine başka biri başkanvekili olarak gönderildi" iddiasına ilişkin Zengin'den açıklamada geldi

.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zengin, Özel'in iddialarını reddederek oturuma katılamamasının nedeninin yaşadığı sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Zengin şunları söyledi:

“Allah muhalefet seçmeninin yardımcısı olsun.

Bu nasıl bir Genel Başkanlıktır…

Böyle giderse, Ümit Özlale’nin iftiralarından sonra bir de Özgür Özel’in yalanlarını duyan, Bornova Anadolu Lisesi mezunları “böyle mezunlarımız olamaz” derlerse şaşırmam.

Özgür Özel yaptığı açıklamada

Genel Kurul’daki fon meselesine dair konuşmam üzerine;

“Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar.”

demiş.

Kendi partilerinde usûl böyle olabilir ama,

Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi

“biz onlara benzemeyiz.”

Çözümü için seferber olduğumuz böylesine önemli konularımız varken, böylesine akıldışı bir ithamla gündemi meşgul etmeye çalışmak da ancak kendilerinden beklenirdi.

Genel kurulda rahatsızlığımı bizzat ifade etmişken, bu nedenle bir sonraki gün katılamamışken, üstelik bu durum videolarda kayıtlı haldeyken, kendi arkadaşları dahi buna şahitken,

bundan bir siyasi rant devşirmeye çalışmak da yine ancak kendilerinden beklenirdi.

Bu ne insanidir ne de ahlakidir…

Birbirlerini yemekten memleketin hayrına bir söz söyleyemeyenlerin düştükleri hal ortadır.

Varın gerisini siz düşünün…”