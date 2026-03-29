Özel sektörde emekçiler ağır çalışma koşulları ile mücadele ederken, bakanlıkta da durum farksız: Personelde motivasyon yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda çeşitli veriler yer aldı. Rapora göre, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında ulaşılan çocuk sayısı 45 bin 854 oldu. Mevsimlik tarım işçisi sayısı 72 bin 831 olarak raporda yer aldı. Psikolojik taciz (mobbing) kaynaklı başvuru sayısı ise 27 bin 26 oldu.

Raporda, “2025 yılında yürürlüğe giren 2025/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve yürütülen farkındalık çalışmaları sonucunda iş yerinde psikolojik taciz (mobbing) konusunda toplumsal bilinç artmış; buna paralel olarak ALO 170 hattı üzerinden bakanlığımıza iletilen başvuru sayılarında artış kaydedilmiştir” denildi. Rapora göre, bayram ikramiyesi alan emekli sayısı 15 milyon 909 bin 844. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 100.64 oldu.

Raporda, hedefin aşıldığı belirtilirken, “Devlet katkısının SGK gelirlerine oranı yüzde 16.16; gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 95.30 olarak öngörülmüştür. Yılsonu gerçekleşmelerine göre ise devlet katkısının SGK gelirlerine oranı yüzde 15.87; gelirlerin giderleri karşılama oranı ise yüzde 100.64 olmuştur” denildi.

MOTİVASYON ZAYIF!

Raporun “kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” bölümünde, “zayıflıklara” da yer verildi. Bu “zayıflıklar” şöyle sıralandı:

“İnsan kaynağının nicelik olarak yetersizliği, çalışma ortamının yetersizliği, personelin motivasyon düzeyinin istenilen seviyede olmaması, stratejik yönetim anlayışının istenilen seviyeye ulaşmaması.”