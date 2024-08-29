Özel: Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Ali Sirmen ile Dikili'de tanıştım

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:15

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:16

Dikili Belediyesi tarafından bu yıl 38'incisi yapılan Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen törenle başladı. 30 Ağustos'a kadar devam edecek festivalin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaptı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile eşi Nesrin Kırgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; CHP lideri Özgür Özel, annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Parti Meclisi üyeleri, CHP'li milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ÖZEL: HEPSİNDE DİKİLİ'NİN PAYI VARDIR

11-12 yaşlarındayken festivali merakla takip ettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 80'li yıllarda ülke şartlarına rağmen festivale devam eden dönemin belediye başkanı Osman Özgüven'e de teşekkür etti. CHP lideri Özgür Özel, “1980 darbesinden sonra Türkiye'de herkes sinmiş, susmuş, bastırılmış, demokrasi nefes alacak bir boşluk, delik, pencere ararken, o pencereyi Dikili’den bütün Türkiye’ye açan Osman Özgüven’i buradan minnetle anıyor ve saygı ile selamlıyorum. Çamlar altında Uğur Mumcu, İlhan Selçuk, Ali Sirmen ile tanıştıysam Osman Özgüven sayesindedir. Dünya görüşümde elbette babamın, annemin, ailemin, öğretmenlerimin katkısı çok büyüktür. Ama bir sosyal demokrat, sol görüşe sahip bir genç olduysam, sendikal mücadeleye saygı duyduysam, sınıfsız bir toplum özlediysek, hep birlikte üretmeyi, paylaşmayı, kimsenin kimseyi ezmemesini, hiçbir özgürlüğün engellenmemesini benimsediysek hepsinde Dikili'nin payı vardır” dedi.

“CHP İKTİDARININ ÖNÜNÜ AÇMALARINI BEKLİYORUM”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir'de büyük bir başarı elde ettiklerini hatırlatan Özel, vatandaşlara destekleri için teşekkür etti. Özel, “İzmir'de 28'i ilçe belediye başkanı, biri Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. Kadınların çantasında birer anahtar var. O anahtarlar, ilçenin, belediyenin kapısının ya da kasasının anahtarı değil. İlçenin ya da İzmir'in altın anahtarı da değil. O anahtarlar Atatürk'ün partisinin, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Öyle bir sorumlulukları var hepsinin. Hem belediyeciliğin temel hizmetlerini en iyi şekilde yapacaklar, hem bugünkü büyük yakıcı ekonomik krizde vatandaşlarımıza sahip çıkacak sosyal politikaları hayata geçirecekler, hem de kültür ve sanata ekmek su kadar değer veren siz değerli İzmirlilerin beklentilerinin tamamını karşılayacaklar. Siz onlara güvendiniz, teşekkür ediyoruz. Ben kendilerine güveniyorum. Onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için CHP iktidarının önünü açmalarını bekliyorum” dedi.

ÇİNE'YE SUAVİ DİNLEMEYE GİDİYORUZ”

Türkiye'de konserlerin, festivallerin iptal edildiğini, vatandaşların yaşam biçimine müdahale edildiğini söyleyen Özgür Özel, 40 yıldır düşünce özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün tartışıldığını söyledi. Geçen günlerde bir konserde saldırı girişiminde bulunulan, konserleri iptal edilen Suavi'ye destek açıklaması yapan Özel, “Suavi'nin 30 Ağustos akşamı Aydın'ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor, iptali için baskı yapıyorlar. O gece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nı açacağız. Ardından İzmir İl Başkanımız, bütün ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte Çine'ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye'yi korkunun, baskının altında ezmeye çalışanlara, emekçiyi ezenlere de, sanatçıyı ezenlere de, gençleri ezenlere de şunu söylüyorum; kibriniz yetti, kimseye yukarıdan bakmayın, kimseyi karınca gibi görmeyin. O karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir” dedi.

TUGAY: DİKİLİ'MİZİN BEKLEDİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMASINI KASIM AYINDA BAŞLATIYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu festival, biz İzmirliler için sahip olduğumuz kültürel zenginliklerimizi, demokrasiye olan bağlılığımızı, emeğe verdiğimiz değeri bir araya gelerek kutladığımız, bir nevi bir aile toplantısı. Bugün burada aramızdaki bağı güçlendiriyor, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Tıpkı bizden öncekilerin bize aktardığı gibi. Dikili ilçemizin bu kültürel mirasa sahip çıkmasını, istikrarlı şekilde değerlerini korumasını ben de çok değerli buluyorum. 31 Mart seçimlerindeki zaferden sonra, birçoğu aramızda bulunan belediye başkan arkadaşlarımızla İzmir'in tüm ilçelerinde İzmirlilerin tüm sorunlarına sahip çıkarak çalışmaya devam ettiğimizi, bize olan inancınızı, desteğinizi hissettiğimizi, bu güven ve gururla önümüzdeki ilk genel seçimde iktidar olmak üzere yürüyüşe devam ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim. 30 ilçemizde olduğu gibi Dikili'yi daha iyi hizmetle nasıl kavuştururuz diye konuşuyoruz. Uzun zamandır beklenen, bekletilen, istendiği halde yapılamayan Dikili'mizin beklediği altyapı çalışmasını Kasım ayından itibaren başlatıyoruz. Sizlere söz veriyorum; bundan sonra Dikili'de denize hiçbir kirli su akmayacak. Kasım ayından sonra yapacağımız arıtma tesisiyle, terfi istasyonlarıyla, altyapı çalışmaları ile tüm mahallelerin kirli suları tertemiz olacak” dedi.

KIRGÖZ: DÜNYAYI İLGİLENDİREN TÜM KONULARI BURADA KONUŞUYORUZ

“Dikili böyle kalabalık görmedi” diyerek sözlerine başlayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Bu festival sadece birkaç etkinliğin yapıldığı, konserlerin yapıldığı bir program değildir. Türkiye'nin siyasi hayatına, düşünce hayatına mal olmuş bir etkinliktir. Dünyayı ilgilendiren tüm konuları; iklim, doğa, adalet, insan haklarını, yani her konuyu ele alıp konuşup tartışıyoruz. Bize düşen görev; bu kenti kültürün, sanatın, sporun yaşandığı, korunduğu, paylaşıldığı yani tam anlamıyla kültür sanat kenti yapmaktır. Bu bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a günün anısına kadınlar tarafından yapılan hediyeleri takdim etti. Sonrasında sahneye sevilen şarkıcı Melek Mosso çıktı.