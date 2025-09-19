Özeller’in tutuklanmasına siyasiler tepki gösterdi: ‘Hukuk değil, zulüm’

Emekli Albay Orkun Özeller’in 2. çözüm süreci ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri sonrası, sosyal medyada MHP yönetici ve üyelerinden gelen tehditlerin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla İstanbul 1 Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevi’ne gönderilmesine, CHP ve İYİ Parti tepki gösterdi.

Özeller, “Tutuklansam bile biz kazandık Türk milleti kazandı. Mutluyum!” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Vatanseverlerden korkmayın. Terörü bitirmeye çalışırken yıllarını vatan savunması için feda edenlerin konuşmasından korkmayın. Orkun Özeller veya herhangi bir askerimize ölüm tehdidi, ailelerine sosyal medya tacizi kabul edilemez” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Emekli Albay Orkun Özeller, düşüncelerini söyledi diye tutuklanamaz! Bu kabul edilemez bir hukuksuzluktur” diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Özeller için destek mesajı paylaştı. Dervişoğlu paylaşımında, “Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir!” ifadesini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de “Bugün terör örgütü ve elebaşıyla iş pişirenlerin, tüm ömrünü terör örgütleri ile mücadeleye adamış Mustafa Kemal’in askeri albay Orkun Özeller’e diyebilecek hiçbir şeyi yoktur” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da “Şerefli bir Türk subayı tutuklanıyor, suçsuz insanlar zindanlara atılıyor. Sonra da çıkıp utanmadan ‘Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir’ diyorsunuz! Buna hukuk değil, zulüm denir!” ifadelerini kullandı.