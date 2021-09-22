Özge öğretmen uykusunda yaşamını yitirdi
Bursalı öğretmen Özge Yılmaz'ın İstanbul'da yaşadığı evinde ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
İznik İl Genel Meclis Eski Üyesi Hasan Yılmaz’ın kızı 39 yaşındaki öğretmen Özge Yılmaz, İstanbul’da yaşadığı evinde kalp krizi sonucu vefat etti.
15 yıllık öğretmen Özge Yılmaz’ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Genç öğretmenin cenazesi Çarşamba günü öğle namazının ardından İznik Eşrefzade Camiinden kaldırılacak.
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