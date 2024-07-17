Özge ve İnanç anıldı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

İzmir Konak’a bağlı Alsancak semtinde 12 Temmuz’daki sağanaktan korunmak için kaçan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrenci olan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay için dün üniversitenin Prof. Dr. Fuat Sezgin Fuaye alanında bir anma düzenledi. Rektör Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, “İki yıl sonra genç bir hekim olarak milletine hizmet etmeye hazırlanan öğrencimizin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Öte yandan facianın yaşandığı yerde basın açıklaması yapan İzmir Barosu, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, GDZ Elektrik, İZSU ve TEDAŞ yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.