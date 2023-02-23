Özgener: Derslerimizi hiç alamamışız

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:45

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:45

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir iş dünyasınca başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası çerçevesinde İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsasının (İTB) ortak meclis toplantıları, İZTO Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 1999 yılındaki depremde yaşanan acıları hatırlatarak, "1999 bizim için dönüm noktası olmalıydı. O yıldan itibaren bir çok akademisyen yaşayabileceğimiz tehlikeleri anlattı. 30 Ekim 2020 İzmir depremi tüm uyarılara rağmen yerimizde saydığımızı gösterirken cumhuriyetimizin 100. yılının ilk günlerindeki depremler gösterdi ki derslerimizi hiç alamamışız" ifadelerini kullandı.

“DOĞANIN UYARISI”

Alınması gereken tedbirlerin alınmadığını, önceliklerin yanlış belirlendiğini aktaran Özgener, dersler çıkarılması gereken bir felaketle karşı karşıya kalındığını kaydetti. Özgener, bilim insanlarının yeni felaketlerin pek de uzak olmadığını anlattığını dile getirerek, "İki büyük felaket de doğanın 'artık değişin' diye bize uyarısı. Bu değişimin sırrı bilimde teknolojide. Bilim en önemli değişmez yol göstericimiz olmak zorunda." diye konuştu. Özgener, İzmir'de iş dünyasının depremden 6 Şubat'taki ilk depremden 15 saat sonra başlattığı "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasında şu ana kadar 43 milyon 422 bin lira nakdi bağış toplandığını söyledi.

“YAPMAMIZ GEREKENLER VAR”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek, oradaki en büyük ihtiyacın geçici ve kalıcı barınma evleri olduğunu ifade etti. Deprem olduğunda yapılması gerekenlerin kurtarmak, yaşatmak, onarmak ve bu insanları normal hayata döndürmek olduğunu kaydeden Yorgancılar, "Şimdi istesek de kurtarma yaşatma imkanımız yok, o dönem bitti. Ama kurtarılanların yaşamasıyla ve onları onarmak ile ilgili yapmamız gerekenler var." ifadelerini kullandı.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise ekonomik açıdan Türkiye ekonomisinin 10'da birini ifade eden deprem bölgesinin tekstil üretiminin yüzde 40'ı, tarım, gıda ve içecek ihracatının ise yüzde 24'ünü karşıladığına işaret etti, bu sektörlere özel acil ve çözüm üreten önlemlere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.