Koçarlı Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı hararetli tartışmalara neden oldu. Meclisteki sözlü atışma sırasında Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Meclis Üyesi Cevat Olgun'a küfredip salondan dışarı atılması için zabıta çağırdı. Peki, Özgür Arıcı kimdir? Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR ARICI KİMDİR?

Özgür Arıcı, 1981 yılında Aydın Koçarlı'da doğdu.

ÖZGÜR ARICI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Araç filosu sahibi olan ve sigortacılık işi yapan Arıcı, 2021 yılında Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanlığına, 2022 yılında da Aydın Ticaret Odası Meclis üyeliğine seçildi. Arıcı, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak Koçarlı Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZGÜR ARICI EVLİ Mİ?

Arıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.