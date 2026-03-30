MHP'de, İzzet Ulvi Yönter'den boşalan Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar atandı. Peki, Özgür Bayraktar kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR BAYRAKTAR KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Özgür Bayraktar ilk, orta ve lise öğrenimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı.

Küçük yaşlardan beri çalışarak ve üreterek ülkemize değer katan BAYRAKTAR ulusal ve uluslararası birçok projeye ürün tedarikçisi olan aile şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

2012 yılında Ankara Ticaret Odası “Meclis Üyeliği” ve 2014 yılında Ankara Sanayi Odası “Meclis Üyeliği” görevlerini yaptı.2018-2022 yılları arasında Ankara Sanayi Odası

“Yönetim Kurulu Üyeliği” ve 2022 yılında “Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği” görevlerine seçildi.

BAYRAKTAR, 2018-2023 yılları arasında 1905 AGS-Ankara Galatasaraylı Yönetici ve iș insanları Derneği “Yönetim Kurulu Başkanlığı” yaptı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “Genel Başkan Yardımcılığı” görevi yaptı.

MHP Ankara il Teşkilatı’nda “il YÖnetim Kurulu Üyeliği” yaptı.

Millyetçi Hareket Partisi’nin 11. 12. ve 13. Olağan Büyük Kurultaylarında “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

13. Olağan Büyük Kurultay Sonrası MHP “Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanlığı” görevine getirildi.

ÖZGÜR BAYRAKTAR'IN ÖZEL HAYATI

Özgür Bayraktar, evli ve iki çocuk babası olup ileri seviyede ingilizce bilmektedir.