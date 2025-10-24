CHP'liler destek için TELE1 binası önünde! 'Türkiye'nin geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz'

TELE1’e kayyum atanmasının ardından bina önüne gelerek destekte bulunan CHP'li isimler dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

CHP’li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Ali Gökçek kanal binasında TELE1 emekçilerine destek oldu.

TELE1 binası önünde "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları atılırken CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, "Kayyumların değil, demokrasinin hakim olduğu bir iklimi hep birlikte yaşatacağız" mesajı verdi.

TELE1 binası önünden konuşan Ali Mahir Başarır, “CHP TELE1 ailesinin yanında. Bu kanala kayyum atayarak kanalı ya da bizi susturamazlar. Mutlaka ki başka bir platformda yayın devam edecek. Artık bu sorun CHP'nin değil tüm Türkiye’nin sorunu. Yayın yarıda kesiliyor, bunu ancak darbe süreçlerinde görebilirsiniz. Demokrasimize, irademize, gazetecilere, televizyonlara hep beraber sahip çıkacağız. Kayyumların değil demokrasinin hakim olduğu bir iklimi hep birlikte yaşatacağız" dedi.

Gökhan Günaydın ise, "Merdan Yanardağ daha ifade vermeden kanala çökmeye çalışıyorsunuz. TELE1'in hangi yayınını casuslukla nitelendiriyorsunuz. Türkiye'nin geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz, her türlü engele rağmen Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına” ifadelerini kullanarak TELE1 binası önüne gideceğini duyurdu. Çelik, “Özgür basını ve halkın haber alma hakkını savunmak için ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte TELE1 önüne desteğe gidiyoruz” dedi.

ANKARA'DA DA DESTEK SÜRÜYOR

CHP Ankara İl Başkanlığı da "Basına yönelik baskılara karşı susmuyoruz! TELE 1’e atanan kayyım, özgür basına ve halkın haber alma hakkına bir DARBEDİR. CHP Ankara İl Örgütü olarak TELE 1 Ankara Temsilciliği önünde dayanışma için buluşuyoruz! Özgür basın susturulamaz, halkın sesi susturulamaz!" diyerek TELE1'in Ankara Temsilciliği önüne çağrı yaptı.