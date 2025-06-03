Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü 2019 yılına ait görüntüyle kutladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Videolu bir paylaşım ile kutlama yapan Çelik, "Aynı sokaklarda üşüyenlerle uzun bir mücadelenin orta yerindeyiz" dedi.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Aynı sokaklarda üşüyenlerle uzun bir mücadelenin orta yerindeyiz.

Güzel ülkemiz için kurduğumuz düşlerimiz heybemizde, iğneyle kuyu kazarcasına bir emekle 6 yıl önce İstanbul'u fethettik.

Sonra, 16 milyon İstanbullunun gönlünü fethettik. "Başka türlü de oluyormuş" dedirtmeyi başardık.

Ekrem Başkanım, dipten gelen bu büyük dalganın kaptanı. Aklın kalmasın, mürettebat görevin başında. Bu fırtınalı günleri atlatacak, hırçın dalgaları aşacak güç kuvvet var bizde, evelallah.

Meydanlarda, sokak aralarında, köşe başlarında, sabahın köründen, gecenin yarılarına kadar çalışan dev bir demokrasi ve özgürlük ordusu, hâlâ seni anlatıyoruz.

İyi ki doğdun Başkanım."