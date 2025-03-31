Özgür Çelik, Resul Emrah Şahan’ın kızının kapıya yazdığı notu paylaştı: Polisler buraya giremezler

Yayınlanma: 31.03.2025 - 19:26

Güncelleme: 31.03.2025 - 19:26

"Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan geçen hafta tutuklanarak Silivri Cezaevine götürüldü.

Şahan’ın 5 yaşındaki kızı Deren evinin kapısına “Polisler buraya giremezler” notu astı.

''EVLEDINA OLAN HASRETİNİ TAM YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ''

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Deren’in kapıya astığı notu şu sözlerle paylaştı:

“Hiçbir evladımız babasından ayrı büyümesin diye, 5 yaşındaki bir çocuğun kalem tutan eli kendi kapısına bu yazıyı yazmasın diye, Bir sabah uyandığımızda ülkemize ve evlerimize ateş topu düşmesin diye, Yargı sopasıyla ülkenin üretken, çalışkan ve halktan yana evlatları zindanlara atılmasın diye, Mücadelemizi büyütecek, adil ve mutlu günleri getireceğiz. Emrah Başkanımızla omuz omuzayız. Evladına olan hasretini tam yüreğimizde hissediyoruz”