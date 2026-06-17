Özgür Çelik'ten ihraç kararına tepki: 'Bu karar hukuksuzdur, tanımıyoruz'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki "mutlak butlan" yönetiminin kendisi ve çok sayıda yönetici hakkında ihraç talebiyle disiplin süreci başlatmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Parti binası önünde toplanan partililere seslenen Çelik, yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin iç meselesi olmadığını savunarak, bunun Türkiye'deki demokrasi mücadelesiyle doğrudan ilgili olduğunu söyledi.

'KARARI TANIMIYORUZ'

CHP'nin uzun süredir siyasi baskılarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Çelik, "Bir yıl yedi aydır CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik bir darbe mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Önce belediye başkanlarımızı hedef aldılar, ardından partimizin kurumsal kimliğine yöneldiler" dedi.

Hakkında başlatılan disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bugün İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili, Anadolu'daki çeşitli illerimizle ilgili ve Kadın Kolları Genel Başkanımızla ilgili bir disiplin süreci başlattılar. Tamamen muğlak ifadelerden oluşan, ne dediklerini kendilerinin bile anlamadığı bir açıklama yayımladılar. Bu yönüyle bu karar hukuksuzdur. Mutlak butlan heyetinin yetkilerini aşan bir karardır ve İstanbul İl Başkanı olarak bu kararı tanımadığımızı çok açık ve net ifade ediyoruz" diye konuştu.

CHP'de görevlerin mahkeme kararlarıyla değil, üyeler ve delegeler tarafından belirlendiğini vurgulayan Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde ister genel başkanlık ister il başkanlığı olsun, kimin hangi görevi yapacağına CHP üyeleri ve delegeleri karar verir. Siyasallaşmış yargının kararlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı'nın Özgür Özel olduğunu yeniden vurgulayan Çelik, "Kurultay delegeleri dört kez Sayın Özgür Özel'i genel başkan seçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'dir" dedi.

Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu savunan Çelik, "Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir. Türkiye demokrasiyle mi yönetilecek, cumhuriyetin kurumları yeniden mi inşa edilecek, yoksa bu ülke monarşiye mi sürüklenecek? Tartışılması gereken budur" diye konuştu.

"MUHALEFET VE CHP BİRLK İÇİNDEDİR"

Muhalefetin ve CHP örgütünün birlik içinde olduğunu ifade eden Çelik, "İstanbul'un 39 ilçe başkanı burada, belediye başkanlarımız burada, kadın ve gençlik kollarımız burada. CHP kadroları kenetlenmiştir. Bu saldırılar karşısında geri adım atmayacağız" dedi.

Çelik, açıklamasını "Sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Anayasal düzeni ayaklar altına almaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Onların siyasallaşmış yargısı varsa milletin de vicdanı vardır" sözleriyle tamamladı.