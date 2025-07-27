Özgür Çelik’ten Murat Çalık tepkisi: ‘Cezaevine girdiğinden bu yana 20 kilo kaybetti, zulmü bırakın!’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğu süresince ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Başkanımız cezaevine girdiğinden bu yana 20 kilo kaybetti. Bu eziyetten başka bir şey değil. Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın” dedi.

Çalık’ın cezaevinde günlerdir hastane-hapishane arasında gidip geldiğini ve aynı testleri tekrar tekrar vermek zorunda bırakıldığını ifade eden Özgür Çelik, şunları söyledi:

“Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık cezaevine girdiğinden bu yana 20 kilo kaybetti.

Günlerdir rapor için testler için oradan oraya sevk ediliyor, tekrar tekrar aynı testleri vermek zorunda kalıyor.

Bu eziyetten başka bir şey değil. Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın.

Mehmet Murat Çalık’ı sağlıklı koşullarda tedavi olabilmesi ve bakım görebilmesi için hemen serbest bırakın.”