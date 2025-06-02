Özgür Özel Antalya’da düzenlenen mitingde yurttaşlara seslendi: ‘Ahtapot Saray’da’

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin dokuzuncusu Antalya Turgut Özal Spor Salonu’nun önünde yapıldı.

Mitingde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Sana söz Ata’m, kurduğun Cumhuriyeti, bıraktığın emaneti hep birlikte sonsuza kadar yaşatacağız. Devrimlerinden ayrılmadan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızla her şeyin çok güzel olacağına, Türkiye için durmadan, yorulmadan, gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yörükler diyarı Toroslar’dan, Akdeniz’den Silivri’ye Ekrem İmamoğlu’na selam olsun” dedi.

74 gün geçmesine karşın hiçbir iddialarını ispat edemediklerini belirten Özel, “Şimdi millete hatırlatıyorum. O yine birine kefil oluyor, ben yine birine. Ekrem İmamoğlu’na kefil oluyorum. Bir gün yine birileri bu ülkeden kaçarsa, yine çıkıp sizin karşınızda bu milletten af mı dileyecek? ‘Milletimden ve Rabbimden af diliyorum. Yine aldatıldım’ mı diyecek? Bir kez daha bu millete bu felaketi yaşatmasına izin vermeyeceğiz. Ve buradan Erdoğan’a tarih önünde son ihtarımı bulunuyorum. Kendi geleceğin için, kumpaslar uğrunda böyle savcılara talimat verip sonra da arkasına geçme, adaletten şaşma. Çünkü bu sefer yaptığını yanına bırakmayacak, Ekrem başkanı orada bırakmayacak, seni indireceğiz, onu o makama mutlaka getireceğiz” diye konuştu.

'HESAP VERECEKLER'

Gündemdeki “ahtapot” tartışmasına ilişkin konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Kendisine grup toplantısında bir ahtapot göstermiştim. Bu ahtapot neymiş ve nereleri sarmış, bugün Erdoğan’a ayna tutalım. Geçen hafta İzmir’i izlediniz mi? İlk kez bir şey izlettik çok beğenildi. Beğendiniz mi? Bir hafta boyunca İzmir mitingindeki video konuşuldu. Gördünüz mü? Şimdi bir ay boyunca bu videoyu konuşsunlar bakalım. Hep beraber izleyelim. Ahtapot neymiş, kolları neredeymiş? Orada burada ahtapot arama, ahtapot Saray’da. Ahtapot nerede? Ahtapot Saray’da. Ya Erdoğan, öyle iftira ile ahtapot ararsan gerçek ahtapotu Antalya’da görürsün. Ahtapot nerede? Ahtapot sarayda. O Saray’daki ahtapotun da o ellerinin uzandığı her yerdeki yapılan o yolsuzlukların da teker teker hesabını Türkiye’de bağımsız yargı soracak. Hiçbirimiz karışmayacağız, mahkemeler önünde hesap verecekler.”

Tarihinin en büyük imza kampanyasını sürdürdüklerini söyleyen Özel, “Buradan ilan ediyorum. İmza sayımız 15 milyonu aştı, 17 milyonu aştı, 20 milyona yaklaştı. Hedefe ulaşmamıza çok az kaldı. Ama artık imza vermeyenleri bulmak, onlarla konuşmak, föyleri onlara ulaştırmak, onları ikna etmek, teşvik etmek sizlere kalıyor. Sesimi duyan herkese şunu söylüyorum. İmza vermeyenleri imza vermeye, verdiyse bir yakınını imza vermeye götürmeye davet ediyorum” dedi.

'KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine gönderdiği mesaj, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı tarafından okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: ‘’19 Mart’tan bu yana siz, meydanlarda demokrasi tarihinin anlamlı duruşlarından birini gösteriyorsunuz. Bu demokrasi nöbetlerinde, adalet buluşmalarında, bir yandan millet olmanın gereği olarak dayanışıyoruz ama aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışının ve halkla omuz omuza yürüyen bir siyaseti hep birlikte üretiyoruz. Demokrasi nöbetleriyle büyüyen bu yürüyüşte, hiçbir vatandaş yalnız değil. Çünkü biliyoruz; bu ülke, bu halk, bu topraklar daha iyisini hak ediyor. O günlere hep birlikte kavuşacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız.