Özgür Özel, Büyük Taarruz’un 103'üncü yılında Afyon'da: ‘Bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için yol yürüyoruz’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un yıldönümü nedeniyle geldiği Afyonkarahisar'da partisinin Şuhut İlçe Başkanlığını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün karargahı Şuhut Atatürk Evi’ni bir süre önce CHP'ye katılan eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile birlikte ziyaret etti.

Özel, Şuhut İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan bu gecede, Atamızın Büyük Taarruz’u başlattığı yürüyüşü, yürüyüş hattını her bir adımını birlikte atacağımız bu gecede bizimle birlikte olduğunuz için, bu güzel ev sahipliğiniz ve yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Buraya genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber geldik. Bu akşam, herhalde 4'üncü kez yürüyeceğim bu yolu ama bu sefer partinin genel başkanı olarak buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca Afyon Belediyesi'ni Burcu Köksal kardeşime emanet ettiniz. Bunun da gururunu yaşıyorum.

“BU ÜLKEYİ BİR KEZ DAHA KURTARMAK İÇİN BİR YOL YÜRÜYORUZ”

Biliyorsunuz ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hepimiz her türlü adaletsizliğe isyan ediyoruz. Ne mutfakta, pazarda, cüzdanda adalet kaldı; ne de mahkeme salonlarında adalet kaldı. Herkesin şikayeti büyük. Hayvancılıkla uğraşanın, çiftçilikle uğraşanın, memurun, emeklinin, emekçinin, işçi emeklisinin derdi büyük. Gençlerin kaygıları büyük. Artık kimsenin de tek başına kurtulamayacağını da biliyoruz. Bu yüzden de hep beraber bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için bir yol yürüyoruz.

“HEP BERABER YÜRÜMEYE KARARLIYIZ”

Geçtiğimiz haftalarda takip ettiniz, değerli partimizin evladı sevgili Muharrem İnce partisini kapattı ve partimize katıldı. O da bizimle birlikte. Bugün bu yolu beraber yürüyeceğiz. Biz Afyon’un, Türkiye’nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun ve düze çıksın isteyen herkesle birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla, Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber büyük bir yürüyüş başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız.

“BURASI BABAEVİ”

Gecenin bir vaktinde bütün Şuhut’u sokakta görmek, Şuhut’ta kimi görsek el salladığını görmek, geleceğe umutla bakan yüzlerle karşılaşmak çok değerli. Burada Afyon’u görmek, Ege’yi görmek, sizleri görmek benim için çok büyük bir gurur. Şimdi burada Şuhut’ta özel bir durum var. Her ilçede bizim bir tane babaevimiz var. Ben de onlardan birini, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret ettim. Burası babaevi.

“ATATÜRK’ÜN BÜYÜK TAARRUZ’UN PLANLARINI YAPTIĞI EVE GİDİYORUZ”

Türkiye’de 973 ilçede bir babaevi var ama Şuhut’ta iki babaevi var. Şimdi hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Ağustos günü karargahını taşıdığı ve Büyük Taarruz’un planlarını yaptığı eve gidiyoruz. Atatürk, kendi annesine bile 'Bir çay partisi var, ona gidiyorum' diyerek Yunan istihbaratını şaşırtmış ve Şuhut’a gelip Büyük Taarruz’u planlamıştır. Şimdi biz de hep birlikte o eve gidiyoruz."