Özgür Özel 'büyük tehlikeye' dikkat çekti: 'Her şeye zam gelecek, bunu yapmayın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış törenine katıldı.

Özel'in gündeminde akaryakıt zamları vardı. Olası zamların enflasyonu tetikleyeceğini belirten Özel, vergi yükünün düşürülmesini talep etti.

"BU ZAMMI YAPMAYIN"

İran ile İsrail-ABD savaşının ekonomik etkilerine değinen Özel, iktidara şu uyarılarda bulundu:

“Bu savaşın bir diğer etkisi olarak İran Hürmüz Boğazını kapattı tanker ulaşımına. Kapatınca petrol fiyatları artmaya başladı. Dün uyarmıştım grup toplantısında. Dedik ki petrolden, mazottan yüzde 40 ÖTV alıyorsunuz. Yüzde 7 zam yapacaklar ve bu geceden itibaren, dün geceden itibaren mazot 70 lira civarında bütün Türkiye'de olacaktı. Kimi illerde üstünde, kimi illerde 69 lira. Bunu yapmayın dedik.

Büyük bir tehlike var. O zammı yaparsanız yüzde 7 zammı iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. O zammı telafi etmek için herkes ürününe zam yapacak ve enflasyon mücadelesi orada kalacak dedik, bu zammı yapmayın."

"YÜZDE 40 ALIYORSUNUZ ZATEN"

Özel, çözüm önerisini “eşel mobil” üzerinden anlattı:

“Buradan bir kez daha uyarıyorum. Geçmişte eşel mobil sistemi yöntemiyle ham petrole gelen fiyat artışını ÖTV'den karşılayın. Yüzde 40 alıyorsunuz zaten. 40 almayın, 32 alın.

Siz bugün zammı yansıtırsanız iğneden ipliğe her şeye zam gelir. O yapıyor ben de yapayım. Ona zam geldi ben de yapayım. Daha sonra petrol fiyatı düşse de siz mazotu ucuzlatsanız da onunla birlikte zam alan hiçbir ürün ucuzlamaz. Türkiye'de nerede gördünüz gelen zammın geri alındığını?

Dün zammın uygulanmaması doğrudur. Bir kez daha ekonomi yönetimini, CHP'nin ekonomi eşgüdüm konseyindeki çok değerli 11 akademisyenimizin, hocamızın, siyasimizin ortaya koyduğu bu öneriyi bir kez daha dikkatle düşünmeye ve bu yanlışı yapmamaya davet ediyorum."

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV)lanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.