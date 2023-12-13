Özgür Özel de galaya katılacak... 'Komünist Osman' Ankara'da seyircilerle buluşacak

Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:47

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:47

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve arkadaşlarının serüvenini anlatan “Komünist Osman Belgeseli” Ankara'da seyirci ile buluşacak.

Yönetmen Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan belgeselin galasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Murat Karayalçın ile çok sayıda parti yöneticisi de katılacak. Osman Özgüven’e “Yaşam Boyu Onur” plaketinin takdim edileceği etkinlik yarın (14 Aralık Perşembe) saat 20.00’de Çankaya’daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL PLAKET VERECEK

Yönetmenliğini Gökmen Ulu’nun yaptığı, Osman Özgüven ve yoldaşlarının sıra dışı serüveninin anlatıldığı Yerel Devrim belgeselinin Ankara galası yapılacak. Etkinlik, yarın (14 Aralık Perşembe) saat 20:00’de Çankaya’daki Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Karayalçın ve partinin üst düzey yöneticilerinin de katılacağı etkinlikte 80 yaşındaki Osman Özgüven’e “Yaşam Boyu Onur” plaketi takdim edilecek.

EMEK, DEMOKRASİ, BARIŞA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP ekseninde sürdüren “Komünist Osman” lakaplı Osman Özgüven, 1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasındaki İzmir Dikili Belediye Başkanlığı görevindeki toplumcu belediyecilik uygulamaları ile yerel yönetim devrimi yapmıştı.

Türkiye ekoloji hareketinin öncülerinden, insan hakları savunucusu ve barış aktivisti olan Özgüven, Türk ve Yunan halkları arasındaki ilişkilerin kopuk olduğu on yıllardan sonra, 1986’da Ege’de dostluk kapısını açarak somut başarılara da ulaşmıştı. Özgüven, emek, demokrasi, barış mücadelesinin simge isimlerinden olarak tarihe geçmişti.

63 KİŞİ İLE MÜLAKAT YAPILDI

Belgeselin anlatıcıları arasında Osman Özgüven ve ailesi, mesai arkadaşları, sendikacılar, çevreciler, işçiler, belediyeciler, gazeteciler, yazarlar, hukukçular, bilim insanları, Özgür Özel, Murat Karayalçın, Kemal Anadol gibi siyaset insanları, onu yakından tanıyan sanatçılar Genco Erkal, Zülfü Livaneli, Suavi, Rutkay Aziz, Cahit Berkay, Orhan Aydın ve Midilli’deki Yunan dostları da bulunuyor. Ayrıca, arşiv görüntüleri ile Erdal İnönü, Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Tarık Akan, Gökhan Günaydın da yer alıyor.