Özgür Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması

21.10.2025 12:14:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Düşünce özgürlüğünün, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı hain bir suikastle aramızdan ayrılışının 26'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın vefatının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, şunları kaydetti:

"Düşünce özgürlüğünün, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı hain bir suikastle aramızdan ayrılışının 26'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel