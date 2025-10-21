Özgür Özel’den ‘Ahmet Taner Kışlalı’ anması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın vefatının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel, şunları kaydetti:
"Düşünce özgürlüğünün, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı hain bir suikastle aramızdan ayrılışının 26'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum."
