Özgür Özel’den bayram mesajı: 'Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Söz veriyoruz: Her yanı dağılan bu büyük evi, yani vatanımızı yeniden toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri bizim dönemimizde aynı bayram sofrasına birlikte oturacak. Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak. Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Özel, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, milletimizin birliğini pekiştirdiği, dayanışmayı büyüttüğü mübarek günlerdir. Ancak ne yazık ki halkımız ile birlikte bu bayramı da buruk karşılıyoruz. Büyük bir ekonomik krizin yanında, derin bir adalet ve demokrasi krizi yaşıyoruz. Bir avuç insanın menfaati için, milletimizin huzurunun ve refahının feda edildiği, devletin gücünün millete karşı kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Bu devletin sahibi de millettir.

"KÜSLÜKLERİN YERİNİ KUCAKLAŞMALAR ALACAK"

Söz veriyoruz: Her yanı dağılan bu büyük evi, yani vatanımızı yeniden toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri bizim dönemimizde aynı bayram sofrasına birlikte oturacak. Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak. Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."