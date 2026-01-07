Özgür Özel'den Beykoz'a çağrı: 'Gerginlik çıkaranlara ve kutuplaştıranlara karşı...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

"KURTULUŞU MİLLETLE BULACAĞIZ!"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultaniye Parkı'nda saat 19.30'da başlayacak olan mitinge yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Biz ülkede kavga değil, kardeşlik ve huzur istiyoruz. Sorunlar konuşulsun, geçim sıkıntısı gizlenmesin, açlık örtülmesin istiyoruz.

Yoksulluk konuşulmasın diye gerginlik çıkaranlara, işsizlik konuşulmasın diye kutuplaştıranlara karşı milletle kucaklaşıyoruz. Kurtuluşu milletle bulacağız!"