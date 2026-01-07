Özgür Özel: 'Tayyip Bey normalleşirse biz normalleşiriz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son dönem izlediği politikalara ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Toplantısı'nın ardından Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, iktidar partilerine oy verenleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tartışmalarının bir tarafı olarak görmediklerine dikkat çekerek "Vatandaş ‘biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz, bunlar kavga ediyorlar’ diye düşünüyor. Biz 2026’da enerjimizin çoğunu vatandaşa, yüzde 20’sini siyasilere ayırmayı düşünüyoruz. Mevcut siyasilerle konuşmanın tartışmanın, atışmanın vatandaşın gözünde çok bir değeri kalmadı. Toplumu bu kadar germemek lazım. Bir partinin oy vereni olmak, sempatizanı olmak var ama Türkiye’de geçmişte kimse kimseye bu kadar tahammülsüz değildi. Herkes birbirine tahammül ediyordu. Öyle bir hale geldi ki yaptıklarına insan tahammül edemiyor" dedi.

"TAYYİP BEY NORMALLEŞİRSE..."

Özgür Özel, Zeyrek'in aktardığına göre, "Peki Tayyip Erdoğan’la normalleşme ihtimali var mı?" sorusuna da “Tayyip Bey normalleşse, biz normalleşiriz. Ama normalleşmezler çünkü bunlar kavgadan besleniyorlar” diyerek yanıt verdi.

"DAHA TEKİL HEDEFLERE BOYKOT YAPACAĞIZ"

Özel, 19 Mart 2025 gününden itibaren başlattıkları boykotları bitirme kararı almalarıyla ilgili olarak da “Yeni bir sayfa açtık. Bundan sonra yeniden izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. İftira atanlar, yalan yayıncılık yapanlar, muhalefetin sesini kesenler olursa daha tekil hedeflere boykot yapacağız” dedi.

"SONUNA KADAR SEÇİMİ ZORLAYACAĞIZ"

Özel, “Seçim yılı olacak diyorsunuz ama bu asgari ücretle seçim zor görünüyor, seçim yaparlar mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bu ücretlerle geçim olmaz, geçim olmazsa seçim olmak zorunda. Biz sonuna kadar seçimi zorlayacağız. Seçim yılı gibi çalışacağız.”