Özgür Özel’den dikkat çeken ‘birlik’ mesajı: İmamoğlu ve Yavaş’ı da ekledi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda birlik ve dayanışma mesajı verdi. Özel’in paylaşımında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı aday iletişim hesabını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hesabını etiketlemesi dikkat çekti.

Özel paylaşımında, “Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz.

Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız.

Birlikte çalışıyor,

birlikte mücadele ediyoruz.

Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız.

Çünkü biz birlikte güçlüyüz."