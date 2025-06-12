Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Gaziosmanpaşa' tepkisi: Neyi tebrik ediyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi sonrası Manisa'da ziyaretçileri ağırlıyor.

Özgür Özel, Manisa'da yaptığı açıklamada Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik yakalama kararına dair ''Soruşturmanın içinin boş çıktığını dile getiren sesleri susturma çabası olarak görüyorum'' ifadelerini kullandı.

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verilmesi sorulması üzerine ''Bir siyasi partisi genel başkanının 1 dakika bile gözaltında bulunması doğru değildir. Derhal serbest bırakılması gerekir'' yanıtını verdi.

''ERDOĞAN NEYİ TEBRİK EDİYOR?''

CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçilen AKP'li Eray Akdeniz'i tebrik etmek için telefon açmasına tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bir yanlış anlaşılma var 'Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti' diyorlar. Belediye başkanı CHP'li. Doğru olan ona vekalet edecek bir başkanvekili seçmektir. Ama sırf Meclis çoğunluğu ellerinde diye başkanvekilini kendilerinden seçiyorlar. Bir de Erdoğan başkanvekilini arayıp tebrik ediyor. Neyi tebrik ediyorsun? Erdoğan tutuklandığında İBB Meclis'inde Refah Partisi azınlık olmasına rağmen bir Refah Partili başkanvekili Ali Müfit Gürtuna seçildi. Şimdi sanki AK Parti belediye kazanmış gibi arayıp tebrik ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na haksızca tutuklama yapıldı. Dakika dakika gösteriyor, ispatlıyorlar. Tutuklamaya itirazın olumlu olmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AKP’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi.

Yarın benzer olsun, AKP’ye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Hakan’a vekil seçiyorlar neden AKP’li? En yanlış işi sayın Erdoğan yaptı. Tebrik telefonu açmış, kutlamış. Aday çıkaran Özel namerttir. Çıkarmam ne gerekiyorsa onu yaparım.''

''DEMEK Kİ KORKULACAK BİRŞEY YAPIYORSUN''

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun davalarının Çağlayan Adliyesi yerine Silivri'de görülmesine ilişkin konuşan Özel, "Neden korkuyor? Toplumun gelip Çağlayan'ı basacağını düşünecek kadar korkuyorsan, demek ki korkulacak bir şey yapıyorsun" dedi.

ZEYREK SORUŞTURMASI: TAKİP EDİYORUZ

Ferdi Zeyrek'in soruşturmasına ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

''Adalet Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı. İki şüphelinin gözaltında olduğu söyleniyordu adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Biz Manisa'nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan'ı tanıyan, bu şehrin Ferdi Başkan'a bağlılığını bilen Manisa'nın savcılarının en iyi şekilde nerede ne hata varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Onlara emanet, biz takip ediyoruz. Savcılık yeterli açıklamaları yapacak. Kim gözaltına alındı hangi sebeple alındı takip edilecek.''