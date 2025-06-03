Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa'ya çağrı: 'Durmak yok, boyun eğmek yok!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için çağrıda bulundu.
4 Haziran'da (yarın) Gaziosmanpaşa'da saat 20.30'da yapılacak mitin için Özel, şunları yazdı:
"Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı.
Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi.
Durmak yok, boyun eğmek yok!
Yarın akşam Gaziosmanpaşa’da buluşuyoruz!"