Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa'ya çağrı: 'Durmak yok, boyun eğmek yok!'

Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa'ya çağrı: 'Durmak yok, boyun eğmek yok!'

3.06.2025 22:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel'den Gaziosmanpaşa'ya çağrı: 'Durmak yok, boyun eğmek yok!'

CHP lideri Özgür Özel, 4 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da yapılacak olan miting için yurttaşlara çağrı yaptı. Özel "Durmak yok, boyun eğmek yok!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için çağrıda bulundu.

4 Haziran'da (yarın) Gaziosmanpaşa'da saat 20.30'da yapılacak mitin için Özel, şunları yazdı: 

"Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı.

Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi.

Durmak yok, boyun eğmek yok!

Yarın akşam Gaziosmanpaşa’da buluşuyoruz!"

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Özgür Özel #Miting