Özgür Özel'den İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki

22.03.2026 19:15:00
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, BirGün muhabiri İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı: 

"Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz.

Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir.

İsmail Arı yalnız değildir.

Gazetecilik suç değildir."

