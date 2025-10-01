Özgür Özel'den 'KAAN' mesajı: 'Gücünü dışarıdan değil, milletimizden alıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Türkevi’nde, “KAAN’ın motorları ABD Kongresi’nde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda. ABD’den motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler kamuoyunda tartışmalara neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KAAN'ın önünde CHP heyetiyle çekilmiş bir fotoğrafını X hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"GÜCÜNÜ MİLLETİMİZDEN ALIYOR"

“1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız.”

— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 1, 2025

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı'nın ardından konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır" dedi. "Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Görgün, "KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Biz mühendislerimize güveniyoruz" diye ekledi.

CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ise "Demek ki neymiş? KAAN'ın bugünden yarına F-35'in yerini alması olanaksızmış. ABD'de tutulan altı F-35'in bir an önce Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi zorunluymuş" diyerek Fidan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Fidan'a bir "düzeltme" de AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, durumu "iletişim kazası" olarak nitelendirerek "ABD’nin yaptığı bir densizlik ama KAAN projesi yaptırıma rağmen devam ediyor. Umutsuzluğa kapılmayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Endonezya'yla yaptığı 48 adet KAAN satışı anlaşmasında yerli motorlar kullanılacağı ve teslimatın 2032 yılında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.