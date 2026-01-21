Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den 'Kartalkaya' mesajı

21.01.2026
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişinin can verdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasının birinci yılında ''Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız'' mesajını verdi.

78 kişinin can verdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasının üzerinden 1 yıl geçti. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, faciada hayatını kaybedenleri andı. 

Özel X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Bolu Kartalkaya’da denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum.

Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız.

''BİR KİŞİYİ DAHA İHMALLER YÜZÜNDEN KAYBETMEYELİM DİYE...''

Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız.'' 

