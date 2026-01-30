Özgür Özel’den kentsel dönüşüm mesajı: ‘Mağdurlara faiz maddeli boş senetler imzalatmıyoruz’

İstanbul’da KİPTAŞ tarafından tamamlanan Kartal Kaper Sitesi’nin teslim törenine katılan Özgür Özel, kentsel dönüşüm tartışmalarına Kartal’dan yanıt verdiklerini söyledi. Özel, “‘Sizin yaptığınız kentsel dönüşüm projesi var mı?’ diye soranlara Kartal’dan cevap verdik: İşte burada” ifadelerini kullandı.

Özel’in sözleri şöyle oldu:

“'Sizin yaptığınız kentsel dönüşüm projesi var mı?' diye soranlara Kartal’dan cevap verdik: İşte burada!

Farkımız şu: Biz bu hizmetleri iktidarda değilken, kısıtlı belediye imkanlarıyla veriyoruz.

Mağdurlara da faiz maddesi olan boş senetler imzalatmıyoruz!

2019’da yıkılan, Ak Parti’nin sırtını döndüğü Kaper Sitesi’nde tam 1.500 vatandaşımızın mağduriyetini KİPTAŞ eliyle çözmenin ve 2.400 kişiye yeni yuva yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugün yurttaşlarımıza depreme dayanıklı, huzurlu evlerinin anahtarlarını teslim ettik.

Emeği geçen herkese, hapiste olmasına rağmen İstanbul için durmadan çalışan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum.

Hayırlı uğurlu olsun.”