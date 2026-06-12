Özgür Özel'den Lüleburgaz mitingine çağrı

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından Lüleburgaz'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı. Özel yaptığı çağrıda "Rota:İktidar" vurgusu dikkat çekti.
Mutlak butlan kararına rağmen halkla buluşmalarını sürdüren Özel'in paylaşımı şöyle:
“Pusula: Millet
Rota: İktidar
Yürüyelim Arkadaşlar!
Yarın Lüleburgaz meydanında, milletimizle birlikteyiz.
Lüleburgaz Kongre Meydanı | 13 Haziran Cumartesi | 17:00”
Pusula: Millet— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 12, 2026
Rota: İktidar
Yürüyelim Arkadaşlar!
Yarın Lüleburgaz meydanında, milletimizle birlikteyiz.
Lüleburgaz Kongre Meydanı | 13 Haziran Cumartesi | 17:00 pic.twitter.com/hdf1y52864