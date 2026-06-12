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Özgür Özel'den Lüleburgaz mitingine çağrı

Özgür Özel'den Lüleburgaz mitingine çağrı

12.06.2026 23:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Lüleburgaz mitingine çağrı

CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel halkla buluşmalarını sürdürüyor. Özel, 13 Haziran Cumartesi günü halkı Lüleburgaz Kongre Meydanı'na çağırdı.
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CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından Lüleburgaz'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı. Özel yaptığı çağrıda "Rota:İktidar" vurgusu dikkat çekti. 

Mutlak butlan kararına rağmen halkla buluşmalarını sürdüren Özel'in paylaşımı şöyle:

Pusula: Millet

Rota: İktidar

Yürüyelim Arkadaşlar!

Yarın Lüleburgaz meydanında, milletimizle birlikteyiz.

Lüleburgaz Kongre Meydanı | 13 Haziran Cumartesi | 17:00”

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