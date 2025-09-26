Özgür Özel'den 'Türk Dil Bayramı' paylaşımı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 11:28:00
Haber Merkezi
Türk Dil Bayramı'nın 93. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Türkçemiz; milletimizin belleğini, kültürel bilincini ve devamlılığını sağlayan en kıymetli varlığımızdır. Onu korumak, geliştirmek ve her dönemde etkin kılmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Dil Bayramı'nın 93. yılı kapsamında bir paylaşım yaptı.

"KARARLILIĞIMIZI YİNELİYORUZ..."

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkçemiz; milletimizin belleğini, kültürel bilincini ve devamlılığını sağlayan en kıymetli varlığımızdır. Onu korumak, geliştirmek ve her dönemde etkin kılmak hepimizin ortak görevidir.

93 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde toplanan Türk Dil Kurultayı’nın yıl dönümünde, bu kararlılığımızı yineliyoruz. Türk Dil Bayramı’mız kutlu olsun."

