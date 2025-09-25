Son Dakika... Özgür Özel Elazığ'da konuştu: 'Milletin seçtiklerini görmezden geliyorlar'

Elazığ'da Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreni düzenlendi.

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP heyeti de yer aldı.

Törende konuşan Dilek İmamoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu'nun mesajında, "Siyasette hedefinizi ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak olarak tanımlar, bu amaçla hukuku, milletin iradesini hiçe sayarsanız, devlete ve adalete güveni sarsar, ülkeye büyük zararlar verirsiniz. Çocuklarımıza, gençlerimize dünyanın en ileri eğitim imkanları kadar, dünyanın en ileri adalet ve demokrasi, hak ve hürriyet standartlarını da sunmak zorundayız. Aksi takdirde dünyanın ikinci sınıf insanları gibi algılanıp öyle muamele görmelerini engelleyemeyiz" ifadeleri yer aldı.

"İMAMOĞLU YANIMIZDAYDI"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, "Deprem olduktan birkaç gün sonra Ekrem İmamoğlu yanımızdaydı. Çadır çadır gezdik, depremzedelerin problemlerini dinleyerek ‘ne yapabilirim’' heyecanını yaşamıştı ve okulu söyleyince ‘Evet orada bir okul yaptıracağız’ dedi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Özel, kürsüye çıktı.

"GELECEK ÇOCUKLARIMIZIN"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu eserin görünür olması çok önemli okullarımız yenilenmeli. Gelecek çocuklarımızındır. Biz milletin yararına çalışırız. Hizmetleri kime yapıyoruz diye asla bakmayız. Kimseyi CHP'ye oy verdiğine pişman etmeyeceğiz. Ayırmadan hizmet edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğiz.

İmamoğlu bizi 12 metrekarelik zindandan izliyor. Esas suçu bir sonraki seçimi kazanmaya azmetmiş olmak! Millet iradesini görmüyorlar. Milletin seçtiklerini görmezden geliyorlar.

"BU AÇILIŞ AK PARTİ'YE YARAR DİYE BAKMADIM"

Bir Cumhurbaşkanı okul açılışına davet edilmeyecek, nereye edilecek? Bugün Amerika’da olan Sayın Erdoğan da davetli, partisi davetli, bakanları davetli ama burada hiçbiri yoklar. Elazığ Valisi’nin, Milli Eğitim Müdürü’nün burada olmasını isterdik.

Ana muhalefet partisinin milletvekili olarak sayısız açılışa gittim, protokolde yerimi aldım. Bu açılış AK Parti’ye yarar diye bakmadım. Bu açılış millete yarar diye baktım. Siyaset böyle bir şeydir. Bugün bu kıymeti burada birileri bilmiyor olabilir.

"EŞİTSİZLİĞİ KALDIRMAK İÇİN İKTİDAR OLMAK İSTİYORUZ"

Zil çalınca çocuklar dışarı koşuyor. Parası olan, babasının cebine harçlık verebilenler kantinden sağlıklı suyu kana kana içiyor. Garibanın çocuğu tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. Bunu ortadan kaldırmak için, bu eşitsizliği kaldırmak için iktidar olmak istiyoruz.

Ekrem Başkan’ın talimatıyla bu sene bir ilke imza atılarak 15 bin öğrenciye ayda 2 bin lira beslenme desteği yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O içeride yatarken 20 bin ortaöğretim öğrencisine 2 bin 500 lira, 10 bin üniversite öğrencisine 5 bin lira kıyafet desteği veriyor. Eylül ayında öğrencinin biri ayağında 10 asgari ücretlik ayakkabıyla okula giderken, öbürü altı yırtık ayakkabıyla gitmesin diye yapıyoruz bunu"