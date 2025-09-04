Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu üçüncü kez hakim karşısına çıktı: Dava yine ertelendi!

Haber: Batuhan Serim

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Selçuk Tengioğlu, yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“Çok mağdurum. Çok acı çekiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.”

Duruşmaya fiziken katılmak istediğini de dile getiren Tengioğlu, “Sizlerin huzuruna çıkmak benim için bir şereftir” dedi.

29 EYLÜL'E ERTELENDİ

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma, 29 Eylül saat 10.00’a ertelendi.

Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan cenaze töreninden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, 7 Temmuz’da ilk kez, 7 Ağustos’ta da ikinci kez hakim karşına çıkmıştı.

Kamu görevlisine yönelik “kasten yaralama” suçundan hakkında 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklu bulunan Tengioğlu’nun duruşması ikinci duruşması da İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılmıştı. Sanık Tengioğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorlu’daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanmıştı.

Tengioğlu, savunmasında şunları söylemişti:

“Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey. Pişmanlığını çekiyorum, başka bir şey değil.

Sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden çok özür dilerim. İnsanların siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Yaptığımdan dolayı ailesinden özür diliyorum.”

Tutukluluğunun devamına karar veren geçici hakim, duruşmayı 4 Eylül’e ertelemişti.