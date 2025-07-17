Özgür Özel, Erdoğan görüşmesini ilk kez açıkladı: 'Vatandaşın derdi çok dediğimizde...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Asıl mesele" / CHP Genel Başkanı Özgür Özel yorumluyor" programına konuk oldu.

Özel, burada gündeme ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi. Özel'in konuşmasında erken seçim ve Erdoğan ile girdiği diyalog konusu dikkat çekti.

"ERKEN SEÇİM OLACAĞI KESİN"

Erken seçim gündemine ilişkin konuşan Özel, erken seçim olacağına kesin gözüyle baktıklarını açıkladı.

Özel, "(Erdoğan) Yeniden aday olmak istiyor. Bunun için anayasa değiştirmeye falan da... İşte her gördüğüne 'Bir anayasa değiştirelim' diyor. Bize de dedi. Ben 'Anayasaya uymayanla anayasa yapmam' dedim. Her gördüğüne bir başka yerden, onun için cazip olacak bir şey söyleyip anayasa değiştirmeyi teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

Özel, bu görüşmenin 31 Mart seçimlerinin ardından, Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi ziyaretinde gerçekleştiğini ifade etti.

"VATANDAŞIN DERDİ ÇOK DEDİĞİMİZDE 'ANAYASA' DEDİ"

Özel, görüşmeye ilişkin ayrıca şu ayrıntıları aktardı:

"Türkiye'de çözülmesi gereken sorunlar var. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz böyle gidemez. Ve şu şu sorunlar çözülsün dediğimizde, mesela benim tutukluluk meseleleri vardı. Gezi davasından tutuklulular, Kavala, siyasi tutuklular, 28 Şubat tutukluları, emeklilerin durumu, asgari ücretin durumu...

Ve böyle birçok önemli konuda gittik, bunları birlikte çözebiliriz diye. 'Biz muhalefet olarak yapıcı bir muhalefet çizgisi olacağız, siz bu işlerde adım atın biz de destek verelim, biz yine eleştiririz ama doğru olan işlerde birleşelim' dedik. 'Vatandaşın derdi çok' dediğimizde..., bunları dinleyip 'Peki ya anayasa?' dedi bize."

Erdoğan'ın anayasa sorusuna ise Özel, "Biz öyle anayasa dediğimiz şey anayasaya saygısı olanlarla olur. Kendisine de o zaman da söyledim: 'Anayasa uymayan biriyle anayasa yapamayız.'" yanıtını verdiğini ifade etti.

CHP lideri Özel, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Ben yapacağım desem bize 31 Mart'ta oy veren 17,5 milyon seçmen der ki: 'Sen ne yapıyorsun, biz oyu bunun için mi verdik?' Sürekli bir anayasa değiştirme isteği var. Çünkü o adaylığının önünü açmak istiyor. O olmazsa bir miktar öne alarak aday olma talebi var. Bizim niyetimiz bu iş 2027'ye kalmadan, 2025'te bilemediniz, 2026'nın ilk 6 ayının içinde bir erken seçim yapılarak, biraz önce saydığım birçok sorundan ülkeyi kurtarmak."