Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için düzenlenen mevlit programına katıldı

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii’nde mevlit programı düzenlendi.

Mevlitte, Zeyrek’in ruhu için dualar okunurken, ailesi ve sevenleri acılarını paylaşmak üzere bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’daki taziye programlarının üçüncü gününde Fatih Sergi salonunda gerçekleşen taziye kabulünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan taziye çadırlarını ziyaret ettikten sonra, Hatuniye Camii’nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Programa CHP Lideri Özgür Özel ile eşi Didem Özel ve Zeyrek ailesinin yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Hatuniye Camii’nde gerçekleşen Mevlit programı, okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.