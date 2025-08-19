Özgür Özel ifşa etmişti: Adalet Bakanlığı'ndan 'Mücahit Birinci' kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in süreci ifşa etmesinin ardından İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davası tutuklusu Murat Kapki’nin suç duyurusunu paylaşarak, eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci’nin yalan ifade karşılığında Kapki’den 2 milyon dolar istediğini açıklamıştı.

Kapki’nin ifadesine göre Birinci “Makyavelist düşün, çıkmak için her şey mubahtır” demişti.